అన్నయ్యను అనుసరిస్తా.. డ్రై డేలో ఎంపీ సంతోష్‌ కుమార్‌..

హైదరాబాద్‌ : టీఆర్‌ఎస్‌ రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్‌ కుమార్‌ డ్రై డే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. తన ఇంటి ఆవరణలోని తొట్టెల్లో నిల్వ ఉన్న నీటిని పారదోలి.. పూలకుండీలను శుభ్రం చేశారు. అన్నయ్య కేటీఆర్‌.. ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యేకంగా ఉంటూ.. ఆయన ఆలోచనలు రేకెత్తించే విధంగా ఉంటాయని సంతోష్‌ కుమార్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. ఈసారి సీజనల్‌ వ్యాధుల నివారణ చర్యల్లో భాగంగా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాల పాటు ప్రజలు తమ ఇండ్లను, పరిసరాలను శుభ్రపరుకోవాలని కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారని తెలిపారు. ఈ ఆదివారం డ్రై డే పాల్గొని తన పనిని పూర్తి చేశాను.. అన్నయ్యను అనుసరిస్తానని సంతోష్‌ కుమార్‌ తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.



తెలంగాణలో సరికొత్త కార్యక్రమానికి మంత్రి కేటీఆర్‌ శ్రీకారం చుట్టిన విషయం విదితమే. ప్రతి ఆదివారం డ్రై డే పాటించి.. ప్రతి పట్టణం, ప్రతి గ్రామంతో పాటు ఇళ్లను పరిశుభ్రం చేసుకోవాలని కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు. సీజనల్‌ వ్యాధుల నివారణ చర్యల్లో భాగంగా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాల పాటు ప్రజలు తమ ఇండ్లను, పరిసరాలను శుభ్రపరుకోవాలని కేటీఆర్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి మే 10వ తేదీన(ఆదివారం) శ్రీకారం చుట్టారు.

If we get a call from my beloved brother @KTRTRS garu is always be a special and thought provoking. This time he has come up with, spare #10MinsAT10AM every #Sunday to drain stagnant water around you to avoid seasonal diseases. I did my part and will continue annayya. pic.twitter.com/0MAfG2wBSx