హైద‌రాబాద్‌: వాయుగుండం దెబ్బ‌కు హైద‌రాబాద్ అత‌లాకుత‌ల‌మైంది. సిటీలో ప్ర‌తి గ‌ల్లీ చూసినా.. నీటి సంద్రంగా మారాయి. రెండు రోజులుగా ఎడ‌తెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వ‌ర్షాల‌తో .. న‌గ‌రం అస్త‌వ్య‌స్తంగా త‌యారైంది. వ‌ర‌ద నీటితో నాలాలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. అంబ‌ర్‌పేట నుంచి దిల్‌సుఖ్‌న‌గ‌ర్ వెళ్లే మార్గంలో ఉన్న మూసారామ్ బాగ్ బిడ్జ్ వ‌ద్ద వ‌ర‌ద నీరు పొంగి ప్ర‌వ‌హిస్తున్న‌ది. దీంతో ఆ రూటును పోలీసులు మూసివేశారు. ట్రాఫిక్ పోలీసు అడిష‌న‌ల్ క‌మిష‌న‌ర్ ఐపీఎల్ అనిల్ కుమార్ దీనికి సంబంధించి ట్వీట్ చేశారు. మూసారాం బాగ్ రూట్లో వెళ్లే ప్రయాణికులు మ‌రో మార్గంలో వెళ్లాల‌ని సూచించారు. ఎగువ ఉన్న హిమాయాత్ సాగ‌ర్ గేట్లు తెర‌వ‌డంతో.. మూసీ న‌ది పొంగి ప్ర‌వ‌హిస్తున్న‌ది.

ఇక నాంప‌ల్లి వ‌ద్ద భారీ వృక్షం నేల‌కూలింది. రాత్రి గాలివాన బీభ‌త్సానికి ఆ వృక్షం రోడ్డుకు అడ్డంగా ప‌డిపోయింది. ఆ చెట్టును తొల‌గించేందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు. దీంతో చాపెల్ రోడ్డు వైపు వెళ్లే ప్ర‌యాణికుల‌ను దారి మ‌ళ్లించారు. బ‌షీర్‌భాగ్‌లోని ఆయాకార్ భ‌వ‌న్ వ‌ద్ద కూడా ఓ భారీ వృక్షం ప‌డిపోయింది. ఆ రూట్లో వెళ్లే వారు కూడా ప్ర‌త్యామ్నాయ మార్గంలో వెళ్లాల‌ని అధికారులు ఆదేశించారు. ఫ‌ల‌క్‌నుమా ఆర్‌యూబీ వ‌ద్ద భారీ వ‌ర‌ద నీరు ప్ర‌వ‌హిస్తున్న‌ది. నీటి ప్ర‌వాహం త‌గ్గేంత వ‌ర‌కు ప్ర‌యాణికులు మ‌రో మార్గంలో వెళ్లాల‌ని అధికారులు ఆదేశించారు. కొన్ని చోట్ల వాహ‌నాలు బ్రేక్‌డౌన్ కావ‌డంతో.. వాటిని ప్ర‌త్యేక వాహ‌నాల్లో ట్రాఫిక్ పోలీసులు త‌ర‌లిస్తున్నారు.

Removal work is under progress. Road will be cleared soon for traffic movements.⁦@HYDTP⁩ pic.twitter.com/9PmeeZdEoZ — Anil Kumar IPS (@AddlCPTrHyd) October 14, 2020

Heavy water flow at Falaknuma RUB. Kindly take alternate road and avoid this route till the water recedes.⁦@HYDTP⁩ pic.twitter.com/fKOnXse8np — Anil Kumar IPS (@AddlCPTrHyd) October 14, 2020