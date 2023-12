MLC Kavitha | రెజ్లింగ్‌ సమాఖ్య రద్దును ఆహ్వానిస్తున్నా : ఎమ్మెల్సీ కవిత ట్వీట్‌

December 24, 2023 / 07:23 PM IST

MLC Kavitha | కొత్తగా ఎన్నికైన భారత రెజ్లింగ్‌ సమాఖ్య (డబ్ల్యూఎఫ్‌ఐ)ను కేంద్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేయడాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నానని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆమె ఒక ట్వీట్‌ చేశారు.

మన రెజ్లర్లు దేశానికి ఎంతో గర్వకారణంగా నిలిచారని ఎమ్మెల్సీ కవిత అన్నారు. వాళ్లను చూసి ఎంతోమంది మహిళలు భారత్‌ తరఫున ప్రపంచ వేదికపై నిలవాలని కలలు కంటున్నారని పేర్కొన్నారు. అలాంటి వారికి న్యాయ, పారదర్శక వ్యవస్థ అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం భారత రెజ్లింగ్‌ బలోపేతానికి ఒక మార్గంగా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

I welcome the Union Government’s decision of suspending the Wrestling Federation of India’s (WFI) newly elected body.

Our wrestlers have brought pride to us, many women could dream of representing India on the global stage. They deserve a fair and transparent system. May this… pic.twitter.com/s2wfiJ8S84

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) December 24, 2023