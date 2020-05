యేనుగొండలో మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ పర్యటన

మహబూబ్‌నగర్‌ : పురపాలకశాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఇచ్చిన పిలుపుమేరకు ప్రతి ఆదివారం 10 గంటలకు 10 నిమిషాల కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ పాల్గొన్నారు. సీజనల్‌ వ్యాధుల నివారణకు మహబూబ్‌నగర్‌ పట్టణంలోని యేనుగొండ ప్రాంతంలో చేపట్టిన పరిశుభ్రతా కార్యక్రమంలో మంత్రి పాల్గొన్నారు. వాటర్‌ ట్యాంక్‌ చుట్టూ ఉన్న చెత్తా చెదారాన్ని మంత్రి స్వయంగా తొలగించారు. పాత టైర్లలో నిల్వ ఉన్న నీటిని తొలగించారు. పూల కుండీల కింద నిల్వ నీటిని పారబోశారు. స్థానిక కూరగాయల మార్కెట్‌ వద్ద వ్యాపారులతో మాట్లాడారు. వ్యాపారులు, కొనుగోలుదారులు భౌతికదూరం పాటించాల్సిందిగా మంత్రి సూచించారు.



As per Hon’ble Minister Sri KTR Garu call to eradicate seasonal diseases, continued cleanliness drive for the fourth week at Yenugonda locality of Mahabubnagar Town.#EverySunday10minutesat10am #CleanDriveOnSundays #10minutesat10am #4thWeek pic.twitter.com/lP6FXUlwPg