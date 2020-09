వ‌రంగ‌ల్ అర్బ‌న్ : మాజీ ప్ర‌ధాని పీవీ న‌ర‌సింహారావు స్వ‌గ్రామం వంగ‌ర‌ను రాష్ర్ట ఎక్సైజ్, టూరిజం శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్ బుధ‌వారం సంద‌ర్శించారు. వంగరలో పీవీ నర్సింహా రావు చిత్ర పటానికి మంత్రి పూల‌మాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. పీవీ గృహంలో ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజియాన్ని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సంద‌ర్శించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. వంగ‌ర‌ను ప‌ర్యాట‌కంగా అభివృద్ధి చేస్తామ‌ని ప్ర‌క‌టించారు. పీవీ ఉప‌యోగించిన వ‌స్తువుల‌తో మ్యూజియం ఏర్పాటు చేస్తామ‌న్నారు. మ్యూజియం అభివృద్ధిపై సీఎం కేసీఆర్‌కు నివేదిక అంద‌జేస్తామ‌ని తెలిపారు. రాష్ర్టంలోని ప్ర‌తి పౌరుడు మ్యూజియాన్ని సంద‌ర్శించేలా అభివృద్ధి చేస్తామ‌న్నారు. పీవీ స్వగ్రామం వంగరను పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దుతామని ఇటీవల సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.



అదే విధంగా పీవీ వాడిన వస్తువుల్ని ఇటీవలే పీవీ తనయుడు ప్రభాకర్ రావు ఢిల్లీ నుంచి తెప్పించారు. మంత్రి ఆ వస్తువులని ఆసాంతం ఆసక్తిగా తిలకించారు. మంత్రి వెంట జిల్లా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు రాష్ట్ర టూరిజం ఎండీ మనోహర్, పీవీ కుటుంబ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.



