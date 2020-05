చర్లపల్లి రైల్వే టర్మినల్‌ రోడ్డు విస్తరణ పనుల పరిశీలన

హైదరాబాద్‌ : చర్లపల్లి రైల్వే టర్మినల్‌ రోడ్డు విస్తరణ పనులను మంత్రి మల్లారెడ్డి, జీహెచ్‌ఎంసీ మేయర్‌ బొంతు రామ్మోహన్‌ కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌ జంక్షన్‌ను అభివృద్ధి చేయడంతో సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌పై ఒత్తిడి తగ్గుతుందన్నారు. అందుకు అనుగుణంగా చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌కు చేరుకునే మార్గాలను విస్తరిస్తున్నామని తెలిపారు. చెంగిచర్ల చౌరస్తా నుంచి రైల్వే ఓవర్‌ బ్రిడ్జి మీదుగా పెద్ద చెంగిచర్ల వరకు 100 అడుగుల వెడల్పుతో రోడ్డును విస్తరిస్తున్నామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. మేడ్చల్‌ జిల్లా అభివృద్ధికి సీఎం కేసీఆర్‌ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌ కీలకంగా మారబోతుందని మంత్రి మల్లారెడ్డి పేర్కొన్నారు.



ఇటీవల రైల్వే అధికారులతో మంత్రి కేటీఆర్‌ జరిపిన చర్చల్లో చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌ అభివృద్ధి, రోడ్ల విస్తరణ అంశం చర్చకు వచ్చిందని మేయర్‌ బొంతు రామ్మోహన్‌ తెలిపారు. చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌ను జంక్షన్‌గా అభివృద్ధి చేయడంతో దూర ప్రాంత రైళ్లరాకపోకలు ఇక్కడి నుంచే జరుగుతాయన్నారు. భవిష్యత్‌లో ఎంఎంటీఎస్‌ రైలు కూడా చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్‌ వరకు పొడిగించే అవకాశం ఉందని బొంతు రామ్మోహన్‌ పేర్కొన్నారు.

Visited laying of new connectivity road work from Chengicharla road to Railways station and another road from NFC to chengicherla village along with @chmallareddyMLA, Mayor Peerzadiguda, Mayor, Boduppal, Pocharam Muncipal Chairman Smt.Vasantha CE, TSIIC&Railway Officials.@KTRTRS pic.twitter.com/j3fab90glI