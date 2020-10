హైద‌రాబాద్ : న‌గ‌రంలోని వ‌ర‌ద ప్ర‌భావిత ప్రాంతాల్లో రాష్ర్ట పుర‌పాల‌క శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ మూడో రోజు విస్తృతంగా ప‌ర్య‌టిస్తున్నారు. ఖైర‌తాబాద్ నుంచి కేటీఆర్ ప‌ర్య‌ట‌న మొద‌లైంది. అక్క‌డ జీహెచ్ఎంసీ ఏర్పాటు చేసిన షెల్ట‌ర్ హోమ్‌ల‌ను సంద‌ర్శించి.. మౌలిక స‌దుపాయాల‌పై ఆరా తీశారు. అనంత‌రం బేగంపేట‌లోని ప్ర‌కాశ్ న‌గ‌ర్‌, బ్రాహ్మ‌ణ‌వాడి ప్రాంతాల‌ను ప‌రిశీలించారు. ముంపున‌కు గురైన ప్ర‌జ‌ల స‌మ‌స్య‌ల‌ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రేష‌న్ కిట్ల‌తో పాటు దుప్ప‌ట్ల‌ను స్థానికుల‌కు కేటీఆర్ అంద‌జేశారు. వ‌ర‌ద నీరు త‌గ్గిన‌ ప్రాంతాల్లో పారిశుద్ధ్య ప‌నుల‌ను వేగ‌వంతం చేయాల‌ని అధికారుల‌ను కేటీఆర్ ఆదేశించారు. న‌గ‌రంలో ప్ర‌జ‌లు తాగునీటి విష‌యంలో కొన్ని రోజులు జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకోవాల‌ని మంత్రి సూచించారు. కాచివ‌డ‌పోసిన నీటిని తాగ‌డం వ‌ల్ల సీజ‌న‌ల్ వ్యాధుల నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు అని చెప్పారు. వ‌ర‌ద ముంపు ప్రాంతాల్లో ప్ర‌జ‌ల‌కు అవ‌స‌ర‌మైన వైద్య సదుపాయాలు అందిస్తామ‌ని కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు.



