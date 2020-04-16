గురువారం 16 ఏప్రిల్ 2020
Telangana - Apr 16, 2020 , 14:33:27

కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లలో మంత్రి కేటీఆర్‌ పర్యటన

కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లలో మంత్రి కేటీఆర్‌ పర్యటన

హైదరాబాద్‌ : కరోనా వైరస్‌ నియంత్రణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు అధికంగా నమోదైన ప్రాంతాలను అధికార యంత్రాంగం.. కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లుగా గుర్తించి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఖైరతాబాద్‌, ఆసిఫ్‌నగర్‌ ఏరియాల్లోని కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లలో మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆకస్మిక పర్యటన చేశారు. ఆ ప్రాంతాల్లోని ప్రజల ఇబ్బందులను కేటీఆర్‌ తెలుసుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరం పాటించాలని ప్రజలకు కేటీఆర్‌ సూచించారు. ప్రభుత్వ విధానాలకు ప్రజలందరూ సహకరించాలని కేటీఆర్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు.

RELATED NEWS
కష్టపడ్డ ప్రతి రైతుకు ఫలితం దక్కుతుంది : హరీష్‌రావు
కష్టపడ్డ ప్రతి రైతుకు ఫలితం దక్కుతుంది : హరీష్‌రావు
పేదల పెద్ద కొడుకు.. మా కేసీఆర్‌ సార్‌కు దండాలయ్యా...
పేదల పెద్ద కొడుకు.. మా కేసీఆర్‌ సార్‌కు దండాలయ్యా...
కరోనాకు ఆయుర్వేద మందు అంటూ మోసం
కరోనాకు ఆయుర్వేద మందు అంటూ మోసం

More

Previous Article ఇంటి ద‌గ్గ‌ర చిన్నారుల సంగీత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌..వీడియో
Next Article క‌రోనా సాయం: సీసీసీకి కాజ‌ల్ రూ.2 ల‌క్ష‌ల విరాళం
Namasthe Telangana Telegram Channel

తాజావార్తలు


MOST READ
సుజలం.. సుఫలం సుజలం.. సుఫలం
డబ్ల్యూహెచ్‌వోకు నిధులు నిలిపేసేందుకు సరైన సమయం కాదు డబ్ల్యూహెచ్‌వోకు నిధులు నిలిపేసేందుకు సరైన సమయం కాదు
వుహాన్ ల్యాబ్ నుంచే వైర‌స్‌ వ‌చ్చిందా.. ట్రంప్ ఏమన్నారంటే వుహాన్ ల్యాబ్ నుంచే వైర‌స్‌ వ‌చ్చిందా.. ట్రంప్ ఏమన్నారంటే
రైతులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది: జగదీశ్వర్‌రెడ్డి రైతులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది: జగదీశ్వర్‌రెడ్డి
`మాట‌లుండ‌వు.. కంటి సైగ‌లే` `మాట‌లుండ‌వు.. కంటి సైగ‌లే`
250 కుటుంబాల‌ను ద‌త్త‌త తీసుకున్నాం: ర‌కుల్‌ 250 కుటుంబాల‌ను ద‌త్త‌త తీసుకున్నాం: ర‌కుల్‌
నిధుల‌ను నిలిపేయ‌డం ప్ర‌మాద‌క‌రం : బిల్ గేట్స్‌ నిధుల‌ను నిలిపేయ‌డం ప్ర‌మాద‌క‌రం: బిల్ గేట్స్‌
కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లలో మంత్రి కేటీఆర్‌ పర్యటన కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లలో మంత్రి కేటీఆర్‌ పర్యటన
హ‌రీష్ శంక‌ర్ కు ధ‌న్య‌వాదాలు: ప‌ద్మ‌జావ‌ర్మ‌ హ‌రీష్ శంక‌ర్ కు ధ‌న్య‌వాదాలు: ప‌ద్మ‌జావ‌ర్మ‌
నిశ్చల స్థితిలో రైల్వే 167వ వార్షికోత్సవం నిశ్చల స్థితిలో రైల్వే 167వ వార్షికోత్సవం
TRENDING
ఇంటి ద‌గ్గ‌ర చిన్నారుల సంగీత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌..వీడియో
జెన్నిఫ‌ర్ సాంగ్..మిథిలా డ్యాన్స్ ఛాలెంజ్‌
24 మంది మ‌హిళా డాక్ట‌ర్ల డ్యాన్స్..వీడియో వైర‌ల్
హాస్పిట‌ల్ టీంతో డాక్ట‌ర్ జాస‌న్ ఫ‌న్నీ డ్యాన్స్‌..వీడియో
జెస్సికా అల్బా ఫ‌న్నీ బ్యూటీ టిప్స్..వీడియో
స్టెత‌స్కోప్ ప‌ట్టిన మిస్ ఇంగ్లాండ్..వీడియో
“మ‌డ్ వోల్క‌నో” బ‌ద్ద‌లైతే ఇలా ఉంటుంది..వీడియో
పెళ్లి వాయిదా..కానీ సంగీత్ వేడుక ఇలా..వీడియో
కాపాడిన‌ ఏనుగు పిల్ల‌ను భుజాల‌పై ఎత్తుకెళ్లి..ఫొటో వైర‌ల్
బాతు ఎలా ప్రాణాలు కాపాడుకుందో చూడండి ..వీడియో

THE CONTENTS OF THIS SITE ARE © 2020 TELANGANA PUBLICATIONS PVT. LTD

Resources

logo