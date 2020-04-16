కంటైన్మెంట్ జోన్లలో మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటన
హైదరాబాద్ : కరోనా వైరస్ నియంత్రణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. కరోనా పాజిటివ్ కేసులు అధికంగా నమోదైన ప్రాంతాలను అధికార యంత్రాంగం.. కంటైన్మెంట్ జోన్లుగా గుర్తించి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఖైరతాబాద్, ఆసిఫ్నగర్ ఏరియాల్లోని కంటైన్మెంట్ జోన్లలో మంత్రి కేటీఆర్ ఆకస్మిక పర్యటన చేశారు. ఆ ప్రాంతాల్లోని ప్రజల ఇబ్బందులను కేటీఆర్ తెలుసుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరం పాటించాలని ప్రజలకు కేటీఆర్ సూచించారు. ప్రభుత్వ విధానాలకు ప్రజలందరూ సహకరించాలని కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
MA&UD Minister @KTRTRS visited a containment zone in Asif Nagar and inspected the precautionary measures being taken in the area. Minister appealed to the citizens to follow social distancing strictly to prevent spread of #Coronavirus . pic.twitter.com/NIQqVbTVc2— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) April 16, 2020
MA&UD Minister @KTRTRS reviewed the precautionary measures being taken at a containment zone in Khairatabad and interacted with the citizens. @GHMCOnline Commissioner Lokesh Kumar and Corporator Vijaya Reddy accompanied the Minister. pic.twitter.com/P9GzW5yjuM— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) April 16, 2020
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