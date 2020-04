హైదరాబాద్‌ : కరోనా వైరస్‌ నియంత్రణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు అధికంగా నమోదైన ప్రాంతాలను అధికార యంత్రాంగం.. కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లుగా గుర్తించి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఖైరతాబాద్‌, ఆసిఫ్‌నగర్‌ ఏరియాల్లోని కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లలో మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆకస్మిక పర్యటన చేశారు. ఆ ప్రాంతాల్లోని ప్రజల ఇబ్బందులను కేటీఆర్‌ తెలుసుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరం పాటించాలని ప్రజలకు కేటీఆర్‌ సూచించారు. ప్రభుత్వ విధానాలకు ప్రజలందరూ సహకరించాలని కేటీఆర్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు.



