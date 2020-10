హైద‌రాబాద్ : హైద‌రాబాద్‌లో భారీ వ‌ర్షాల నేప‌థ్యంలో వ‌ర‌ద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పుర‌పాల‌క శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప‌ర్య‌టిస్తున్నారు. ఎల్బీన‌గ‌ర్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గం ప‌రిధిలోని బైరామ‌ల్‌గూడ‌లో హోంమంత్రి మ‌హ‌ముద్ అలీ, ప్ర‌భుత్వ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి సోమేశ్ కుమార్‌, డీజీపీ మ‌హేంద‌ర్ రెడ్డితో క‌లిసి కేటీఆర్ ప‌ర్య‌టించారు. వ‌ర‌ద ప్రాంతాల్లోని ప‌రిస్థితుల‌ను ప‌ర్య‌వేక్షిస్తున్నారు. బైరామ‌ల్‌గూడ కాల‌నీ స‌మ‌స్య‌ల‌పై ప్ర‌జ‌ల‌ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. శాశ్వ‌త ప‌రిష్కారం చూపాల‌ని కేటీఆర్‌ను స్థానికులు కోరారు. ముంపున‌కు గురైన ఓ నివాసంలోకి వెళ్లి బాధితుల‌ను స‌మ‌స్య‌ల‌ను కేటీఆర్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. లోత‌ట్టు ప్రాంతాల్లో చేరిన నీరు బ‌య‌ట‌కు పంపించేలా చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని అధికారుల‌కు కేటీఆర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎల్బీన‌గ‌ర్ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి, స్థానిక కార్పొరేట‌ర్ల‌కు కేటీఆర్ ప‌లు సూచ‌న‌లు చేశారు.



#HyderabadRains

Municipal Admin Minister @KTRTRS and Home Minister @mahmoodalitrs visited the flood affected areas in LB Nagar area along with MLA @D_SudheerReddy and @RachakondaCop Mahesh Bhagwat.



Minister spoke to local citizens and assured them of immediate relief measures. pic.twitter.com/jo8y0ydpba