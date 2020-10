హైద‌రాబాద్ : న‌గ‌రంతో పాటు శివార్ల‌లోని వ‌ర‌ద ప్ర‌భావిత ప్రాంతాల్లో రాష్ర్ట పుర‌పాల‌క‌, ప‌ట్ట‌ణాభివృద్ది శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ విస్తృతంగా ప‌ర్య‌టిస్తున్నారు. శ‌నివారం ఉద‌యం నుంచే ఆయ‌న వ‌ర‌ద ప్రాంతాల్లో ప‌ర్య‌టిస్తూ స్థానికుల స‌మ‌స్య‌ల‌ను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. శ‌నివారం మ‌ధ్యాహ్నం పీర్జాదిగూడ మున్సిపాలిటీ ప‌రిధిలో ఇటీవ‌లి వ‌ర్షాల‌కు చెరువులు తెగి జ‌ల‌మ‌యం అయిన కాల‌నీల్లో కేటీఆర్ ప‌ర్య‌టించారు. త‌క్ష‌ణ స‌హాయ చ‌ర్య‌ల‌తో పాటు ముంపు స‌మ‌స్య‌కు శాశ్వ‌త ప‌రిష్కారం చూపుతామ‌ని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. వ‌ర‌ద ముంపున‌కు గురైన ప్రాంతాల్లో రేష‌న్ కిట్లు అంద‌జేస్తున్న‌ట్లు మంత్రి తెలిపారు. పారిశుద్ధ్య ప‌నుల‌ను వేగ‌వంతం చేయాల‌ని అధికారుల‌ను కేటీఆర్ ఆదేశించారు.



Ministers @KTRTRS & @chmallareddyMLA visited the rain affected colonies around Medipally Cheruvu in Peerzadiguda. Ministers assured the locals that the flooding issues will be resolved at the earliest. Peerzadiguda Mayor @VenkatReddyJkka accompanied the ministers. #HyderabadRains pic.twitter.com/7lHpk9ECbt