హైద‌రాబాద్ : ఫ‌్లోరైడ్ ర‌క్క‌సికి బ‌లైంది ప్ర‌ధానంగా ఉమ్మ‌డి న‌ల్ల‌గొండ జిల్లా. కానీ నేడు ఆ బాధ లేదు. ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా చేప‌ట్టిన మిష‌న్ భ‌గీర‌థ‌తో ఫ్లోరైడ్ స‌మ‌స్య‌కు శాశ్వ‌త ప‌రిష్కారం ల‌భించింది. మిష‌న్ భ‌గీర‌థ‌తో ఫ్లోరైడ్ ర‌హిత రాష్ర్టంగా తెలంగాణ అవ‌త‌రించింది.



ఈ సంద‌ర్భంగా రాష్ర్ట ఐటీ, మున్సిప‌ల్ కేటీఆర్ నాటి, నేటి తెలంగాణ అనే ఓ వీడియోను ట్వీట్ చేశారు. రాష్ర్ట అవ‌త‌ర‌ణ‌కు ముందు ఫ్లోరైడ్ ర‌క్క‌సితో బాధ‌ప‌డిన కుటుంబాలు నేడు సంతోషం వ్య‌క్తం చేస్తున్నాయి. మిష‌న్ భ‌గీర‌థ ద్వారా సుర‌క్షిత తాగు నీరు అందించ‌డంతో ఫ్లోరైడ్ నుంచి విముక్తి క‌లిగింద‌ని బాధిత కుటుంబాలు పేర్కొంటున్నారు. ఈ విష‌యంలో సీఎం కేసీఆర్‌కు రుణ‌ప‌డి ఉంటామ‌ని చెబుతున్నారు.

ఒక నాయ‌కుడికి దూర‌దృష్టి ఉండి సంక‌ల్పం ఉంటే.. మంచి కోసం మిలియ‌న్ల మంది జీవితం మారుతుంద‌ని కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ర్టం ఏర్ప‌డ‌టానికి ముందు ఫ్లోరైడ్ ఒక విప‌త్తుగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మిష‌న్ భ‌గీర‌థ ఫ్లోరైడ్ స‌మ‌స్య‌ను విజ‌య‌వంతంగా తొల‌గించింది అని, అది సీఎం కేసీఆర్ వ‌ల్లే సాధ్య‌మైంద‌ని తెలిపారు.

When a leader has the vision & the will to translate it to reality, millions of people’s life change for good ????



Prior to formation of Telangana, Fluorosis was a menace which now has been successfully eliminated by #MissionBhagiratha Brian child of Hon’ble CM KCR Garu ???? pic.twitter.com/lZ0vwDkyUj