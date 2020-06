హైదరాబాద్‌ : ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బస్తీ దవాఖానలు పేద ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారాయి. పేద ప్రజలు బస్తీ దవాఖానాల్లో చికిత్స పొందడంతో పాటు రక్త పరీక్షలు చేయించుకోగలుగుతున్నారు. పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలనే ఉద్దేశంతో సీఎం కేసీఆర్‌ బస్తీ దవాఖానలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ దవాఖానల్లో ఉచిత వైద్య సేవలు, మందులు, పలు రకాల రక్త, మూత్ర పరీక్షలను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.



బస్తీ దవాఖానలపై రాష్ట్ర ఐటీ, మున్సిపల్‌ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌ నగరంలో 168 బస్తీ దవాఖానలు అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ దవాఖానల్లో లక్షలాది మందికి ఉచిత కన్సల్టేషన్‌, మందులు, టీకాలు ఇస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. నగర వ్యాప్తంగా 350 బస్తీ దవాఖానలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉందని కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు.

168 Basti Dawakhanas in Hyderabad are currently offering free consultation, diagnostics, vaccination & medicines to lakhs of people



We are committed to improving coverage by taking the total no of #BastiDawakhana to 350 across Hyderabad @Collector_HYD @GHMCOnline pic.twitter.com/MDECBLprjh