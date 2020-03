హైద‌రాబాద్‌: ఒక‌వైపు ప్ర‌పంచ అంతా లాక్‌డౌన్‌లో ఉన్న‌ది. జ‌నం అంతా వైర‌స్ టెన్ష‌న్‌లో ఉన్నారు. ప్ర‌భుత్వాల‌న్నీ జాగ్ర‌త్త‌లు పాటించాల‌ని ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే ప‌వ‌న్ యాద‌వ్ అనే ఓ వ్య‌క్తి త‌న ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్ నుంచి మంత్రి కేటీఆర్‌కు ఇవాళ ఓ ట్వీట్ అటాచ్ చేశారు. దాంట్లో త‌న భార్య గురించి అత‌ను త‌న చిరాకును వ్య‌క్తం చేశాడు. భార్య‌తో ఫెడ‌ప్ అవుతున‌న్నాని, టీవీ ఛాన‌ళ్ల‌కు కొన్ని మంచి సినిమాలు ప్ర‌సారం చేసే విధంగా సూచించాలంటూ ఆ వ్య‌క్తి మంత్రిని కోరారు. చేతులు జోడించి వేడుకుంటున్నాంటూ.. ఆ వ్య‌క్తి మంత్రిని అభ్య‌ర్థించారు. అలా చేయ‌ని ప‌క్షంలో భార్య‌ను భ‌రించ‌డం కంటే త‌న‌కు మ‌రో మార్గం లేద‌న్నాడు. అయితే ఆ ట్వీట్‌కు మంత్రి స‌మ‌యోచితంగా స్పందించారు. నీ మంచి కోసం.. నీ భార్య‌కు బ‌హుశా ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్ లేద‌నుకుంటున్నాన‌ని మంత్రి కేటీఆర్‌ కొంత చ‌మ‌త్కారంగా స‌మాధానం ఇచ్చారు. స్మైలింగ్ ఫేస్ ఉన్న ఎమోజీతో మంత్రి త‌న అభిప్రాయాన్ని వ్య‌క్తం చేశారు. లాక్‌డౌన్ నేప‌థ్యంలో అంద‌రూ ఇండ్ల‌కే ప‌రిమితం అయ్యారు. నేను కూడా నా శ్రీమ‌తి చెప్పిన‌ట్లే వింటున్నాన‌ని నిన్నే మ‌హారాష్ట్ర సీఎం ఉద్ద‌వ్ ఠాక్రే కూడా ఇలాంటి వారిని ఉద్దేశించి చేసిన కామెంట్‌ను గుర్తు చేసుకోండి.



I just hope (for your well-being) that your wife is not on Twitter ???? https://t.co/eezswQzlBK