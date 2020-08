హైద‌రాబాద్ : టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పెద్దిరెడ్డి సుద‌ర్శ‌న్ రెడ్డి, డాక్ట‌ర్ సంజ‌య్ కుమార్‌ను రాష్ర్ట ఐటీ, మున్సిప‌ల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్ర‌శంసించారు. ఈ ఎమ్మెల్యేలిద్ద‌రూ గొప్ప మ‌న‌సున్న‌వారిని కేటీఆర్ కొనియాడారు.



న‌ర్సంపేట ఎమ్మెల్యే సుదర్శ‌న్ రెడ్డి త‌న స్వంత ఖ‌ర్చుల‌తో 100 ప‌డ‌క‌ల ప్ర‌త్యేక ఐసోలేష‌న్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయ‌డాన్ని కేటీఆర్ ప్ర‌శంసిస్తూ ట్వీట్ చేశారు. క‌రోనా ల‌క్ష‌ణాలు లేకున్న పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ అయిన వారు ఈ కేంద్రాన్ని ఉప‌యోగించుకోవ‌చ్చు అని కేటీఆర్ సూచించారు. ఉచితంగా వైద్యుల ప‌ర్య‌వేక్ష‌ణ‌, భోజ‌నం, క‌షాయం, వేడి నీళ్ల‌తో కూడిన అన్ని సౌక‌ర్యాల‌ను ఎమ్మెల్యే ఏర్పాటు చేశారు.

జ‌గిత్యాల టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే డాక్ట‌ర్ సంజ‌య్ కుమార్ కూడా ఓ రోగి ప‌ట్ల మాన‌వ‌త్వంతో మెలిగారు. శంక‌ర్ గౌడ్ అనే వ్య‌క్తికి క‌రోనా పాజిటివ్ నిర్ధార‌ణ అయింది. ఇంట్లోనే శంక‌ర్ చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఆయ‌న త‌ల‌కు, కంటికి తీవ్ర గాయ‌మైంది. ఈ క్ర‌మంలో ఆర్థోపెడిక్ డాక్ట‌ర్ న‌వీన్‌తో క‌లిసి ఎమ్మెల్యే సంజ‌య్ పీపీఈ కిట్లు ధ‌రించి.. శంక‌ర్‌కు చికిత్స చేశారు. దీనిపై కేటీఆర్ స్పందిస్తూ.. ఎమ్మెల్యే సంజ‌య్ గొప్ప ప‌ని చేశార‌ని ప్ర‌శంసించారు.



A 100 bedded Isolation centre has been setup by MLA @PSRNSPT in his personal capacity. Free food, immunity boosters & with doctors monitoring. Asymptomatic patients who can’t self isolate at home can use this centre



