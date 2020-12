ఖ‌మ్మం : ఖ‌మ్మం మున్సిప‌ల్ కార్పొరేష‌న్ ఇత‌ర కార్పొరేష‌న్ల‌కు ఆద‌ర్శంగా నిలుస్తుంద‌ని రాష్ర్ట ఐటీ, పుర‌పాల‌క శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు. ఖ‌మ్మం జిల్లా ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భాగంగా మంత్రి కేటీఆర్ ప‌లు అభివృద్ధి కార్య‌క్ర‌మాల‌ను ప్రారంభించి, మ‌రికొన్ని ప‌నుల‌కు శంకుస్థాప‌న చేశారు. అనంత‌రం ఖ‌మ్మంలో ఏర్పాటు చేసిన ఐటీ హ‌బ్‌ను కేటీఆర్ ప్రారంభించారు.

ఈ సంద‌ర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. ఖ‌మ్మం జిల్లాలో అనేక అభివృద్ధి కార్య‌క్ర‌మాల‌ను ప్రారంభించుకోవ‌డం సంతోషంగా ఉంద‌న్నారు. మంత్రి పువ్వాడ అజ‌య్ ప్ర‌త్యేక శ్ర‌ద్ధ‌తో అభివృద్ధి ప‌నులు పూర్తి చేయించుకున్నారు. మంత్రి పువ్వాడ వార్షిక నివేదిక ద్వారా ఖ‌మ్మం అభివృద్ధిని వివ‌రించారు. పువ్వాడ వంటి ప్ర‌జాప్ర‌తినిధి ఉండ‌టం ఖ‌మ్మం ప్ర‌జ‌ల అదృష్ట‌మ‌ని చెప్పారు. రాష్ర్టంలో ఖ‌మ్మానికి మించిన కార్పొరేష‌న్ లేద‌న్నారు. స్థానికంగా వీధి వ్యాపారుల ప్రాంగ‌ణం ఏర్పాటు చేశారు. ఖ‌మ్మం కార్పొరేష‌న్‌కు ఇత‌ర మున్సిపాలిటీల మేయ‌ర్ల‌ను పంపించి అధ్య‌య‌నం చేయిస్తామ‌న్నారు. ప్ర‌జాప్ర‌తినిధుల‌కు పార‌ద‌ర్శ‌క‌త అవ‌స‌రం.. అప్పుడే అభివృద్ధి సాధ్య‌మ‌వుతుంద‌ని కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు. ఖ‌మ్మం ర‌హ‌దారుల అభివృద్ధి కోసం రూ. 30 కోట్లు మంజూరు చేస్తామ‌ని ప్ర‌క‌టించారు. స‌త్తుప‌ల్లి నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలోని బుగ్గ‌పాడులో త్వ‌ర‌లో ఫుడ్ పార్క్ ప్రారంభిస్తామ‌న్నారు.



ఉమ్మ‌డి ఏపీలో ఐటీ అనేది హైద‌రాబాద్‌కే ప‌రిమితం అయ్యేది. ఐటీ ప‌రిశ్ర‌మ వికేంద్రీక‌ర‌ణ‌కు రాష్ర్ట ప్ర‌భుత్వం కృషి చేస్తుంద‌ని కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు. ఐటీని ద్వితీయ శ్రేణి ప‌ట్ట‌ణాల‌కు విస్త‌రిస్తున్నామ‌ని పేర్కొన్నారు. ఖ‌‌మ్మం, వ‌రంగ‌ల్, క‌రీంన‌గ‌ర్, నిజామాబాద్, మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్, సిద్దిపేట‌లో ఐటీ హ‌బ్‌ల‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నామ‌ని తెలిపారు. ఖ‌మ్మం జిల్లాలోని నిరుద్యోగుల‌కు ఉపాధి అవ‌కాశాలు క‌ల్పించేందుకు ఐటీ హ‌బ్‌లో 19 కంపెనీలు ప్రారంభించామ‌ని తెలిపారు. ఐటీ హ‌బ్ ఫేజ్-2 కోసం రూ. 20 కోట్లు త్వ‌ర‌లోనే మంజూరు చేస్తామ‌న్నారు. ఖ‌మ్మం ఐటీ హ‌బ్‌కు నాలుగు ప్రొడ‌క్ట్స్ కంపెనీలు వ‌చ్చాయి. ఇది ఖ‌మ్మం ప‌ట్టణం యువ‌త‌కు మంచి ప్రేర‌ణ‌ను ఇస్తుంద‌న్నారు. స్థానికంగా ఉన్న అవ‌కాశాల‌ను అందిపుచ్చుకోవాల‌న్నారు. ఖ‌మ్మం యువ‌త ఐటీ హ‌బ్‌ను స‌ద్వినియోగం చేసుకోవాల‌న్నారు. ఖ‌మ్మం ఐటీ హ‌బ్‌లో నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రం కూడా ఏర్పాటు చేశామ‌ని తెలిపారు. చాలా మంది పిల్ల‌ల‌కు బుక్ నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ.. నైపుణ్యం లేకుండా పోయింది. అలాంటి పిల్ల‌ల కోస‌మే టాస్క్ ఏర్పాటు చేసిన‌ట్లు తెలిపారు. ఖ‌మ్మంలో పీవీ విగ్ర‌హం ఆవిష్క‌రించ‌డం సంతోషం క‌లిగించింద‌న్నారు. నిరంత‌రం నేర్చుకోవ‌డం అన్న‌ది పీవీ జీవితం నుంచి మ‌నం నేర్చుకోవాల్సిన అంశం అని కేటీఆర్ తెలిపారు.

Aiming at expanding the IT industry to the Tier-II cities in Telangana, IT Minister @KTRTRS inaugurated the IT hub in Khammam today pic.twitter.com/P0fUT4tQE0