హైదరాబాద్‌ : రాష్ట్ర ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్‌ జన్మదినం సందర్భంగా గిఫ్ట్‌ ఏ స్మైల్‌ పేరుతో ప్రభుత్వానికి పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అంబులెన్స్‌లను అందజేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. గిఫ్ట్‌ ఏ స్మైల్‌ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవాళ 9 అంబులెన్స్‌లను మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రగతి భవన్‌లో జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ అంబులెన్స్‌లను కొవిడ్‌ సహాయక చర్యలకు ప్రభుత్వానికి అందజేసిన మంత్రులు శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌, మల్లారెడ్డి, ఎమ్మెల్యే సైదిరెడ్డి, ఎంపీ శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి, పార్టీ నాయకుడు వేమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డికి కేటీఆర్‌ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.



