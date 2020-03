హైదరాబాద్‌ : రాష్ట్ర శాసనసభ వ్యవహారాలు, రోడ్డు భవనాలశాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్‌రెడ్డి జన్మదినం నేడు. ఆయన నేడు 55వ పడిలోకి అడుగిడుతున్నారు. ఈ శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని వేముల ప్రశాంత్‌రెడ్డికి మంత్రి కేటీఆర్‌ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మంచి ఆరోగ్యంతో, సుఖసంతోషాలతో ప్రజా జీవితంలో సుదీర్ఘ జీవితం గడపాలని కోరుకుంటున్నట్లు కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌ ద్వారా పేర్కొన్నారు.



Many happy returns of the day to Minister Sri Vemula Prashanth Reddy who celebrates his birthday today.



Wishing you good health, peace, happiness and a long life in public service Anna ???? pic.twitter.com/TcJz7W7cca