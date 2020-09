హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ‌లో క‌రోనా నియంత్ర‌ణ‌కు కేంద్రం రూ. 7 వేల కోట్లు ఇస్తే.. ఆ నిధుల‌ను సీఎం కేసీఆర్ దారి మ‌ళ్లించార‌ని బీజేపీ ఎంపీ బండి సంజ‌య్ చేసిన ఆరోప‌ణ‌ల‌పై మంత్రి కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా స్పందించారు. క‌రోనా నియంత్ర‌ణ‌కు కేంద్రం రాష్ర్టానికి రూ. 7 వేల కోట్లు విడుద‌ల చేసింద‌ని రాష్ర్ట బీజేపీ ఎంపీలు పేర్కొంటున్నారు. కానీ కేవ‌లం రూ. 290 కోట్లు మాత్ర‌మే ఇచ్చిన‌ట్లు కేంద్ర‌మే లిఖిత‌పూర్వ‌కంగా స‌మాధానం ఇచ్చింద‌ని కేటీఆర్ ఆధారాల‌తో స‌హా బ‌య‌ట‌పెట్టారు. బీజేపీ ఎంపీలు అస‌త్య ప్ర‌చారం చేసుకోవ‌డం సిగ్గు చేటు అని మంత్రి ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశారు. ప్ర‌జ‌ల‌ను త‌ప్పుదోవ ప‌ట్టించ‌డం స‌రికాద‌న్నారు. కేంద్రం జారీ చేసిన నోట్‌ను కేటీఆర్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు.



ఈ నెల 18న లోక్‌స‌భ‌లో ప్ర‌శ్నోత్త‌రాల సంద‌ర్భంగా క‌రీంన‌గ‌ర్ ఎంపీ బండి సంజ‌య్.. తెలంగాణ‌లో క‌రోనా కేసుల వివ‌రాలు, కొవిడ్ నివార‌ణ చ‌ర్య‌ల‌కు కేంద్రం ఎన్ని నిధులు కేటాయించింద‌ని ప్ర‌శ్నించారు. బండి సంజ‌య్ ప్ర‌శ్న‌కు కేంద్ర మంత్రి అశ్విన్ కుమార్ చౌబే లిఖిత పూర్వ‌కంగా స‌మాధానం ఇచ్చారు. కొవిడ్‌పై పోరాటానికి తెలంగాణ‌కు కేంద్రం 2019-20 ఆర్థిక సంవ‌త్స‌రంలో రూ. 33.40 కోట్లు, 2020-21 ఆర్థిక సంవత్స‌రంలో 256.89 కోట్ల‌ను ఈ ఏడాది సెప్టెంబ‌ర్ 10వ తేదీ వ‌ర‌కు విడుద‌ల చేశామ‌ని కేంద్ర మంత్రి చెప్పారు.



మ‌రి బండి సంజ‌య్ చేస్తున్న ఆరోప‌ణ‌ల్లో నిజ‌మెంత ఉంద‌నేది కేంద్రం జారీ చేసిన నోట్‌ను చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతుంది. ప్ర‌జ‌ల‌ను మ‌భ్య‌పెట్టి, మాయ చేసేందుకు బీజేపీ నేత‌లు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు. రాష్ర్ట ప్ర‌భుత్వ ప‌నితీరును జీర్ణించుకోలేక‌నే బీజేపీ నాయ‌కులు ఆందోళ‌న‌కు గుర‌వుతున్నారు.

TS BJP MPs claim that Govt of India released a staggering ₹7,000 Cr to Telangana in the fight against COVID-19



The NDA Govt in response to a question answered that all they had released to Telangana was ₹290 Cr!



What an absolute shameful distortion & misleading propaganda pic.twitter.com/RuqsCQRPcf