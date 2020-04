హైదరాబాద్‌ : హైదరాబాద్‌కు చెందిన హువెల్‌ లైఫ్‌సైన్సెస్‌కు రాష్ట్ర ఐటీశాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ అభినందనలు తెలిపారు. కంపెనీ వ్యవస్థాపకులు శిశిర్‌, రచన నేడు మంత్రి కేటీఆర్‌ను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా తమ కంపెనీ అభివృద్ధి చేసిన కరోనా వైరస్‌ నిర్దారణ టెస్టింగ్‌ కిట్‌ను మంత్రికి చూపించారు. ఈ కిట్లు రెండు గంటల్లో ఫలితాలను తేల్చనున్నాయి. ఈ టెస్టింగ్‌ కిట్లను మంత్రి పరిశీలించారు. బాగున్నాయని ప్రశంసించిన మంత్రి హువెల్‌ లైఫ్‌సైన్సెస్‌తో కలిసి పనిచేసేందుకు ఎదురు చూస్తున్నట్లు తెలిపారు.



My compliments to Sishir & Rachna the founders of Huwel Lifesciences, Hyderabad based company that developed testing kits for #CoronaVirus detection



Their kits can give results in 2 hours & the mode is scalable. Look forward to working with them pic.twitter.com/SKwdmZpzhu