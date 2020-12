హైద‌రాబాద్ : ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ ముఖ్య‌మంత్రి వైఎస్ జ‌గ‌న్మోహ‌న్ రెడ్డికి రాష్ర్ట ఐటీ, పుర‌పాల‌క శాఖ మంత్రి కేటీఆర్, రాజ్య‌స‌భ స‌భ్యులు సంతోష్ కుమార్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయురారోగ్యాల‌తో మ‌రింత కాలం ప్ర‌జా సేవ చేయాల‌ని వీరిద్ద‌రూ ట్వీట్ చేశారు.



మీ పుట్టిన రోజు సంద‌ర్భంగా మొక్క‌లు నాటాల‌ని మీ మ‌ద్ద‌తుదారుల‌కు పిలుపునివ్వండి అని ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Wishing a very happy birthday to Hon’ble CM of AP Sri @ysjagan Garu May you be blessed with good health, peace and a long life in public service Anna

Happy returns of the day Hon’ble @AndhraPradeshCM @ysjagan anna. May you be blessed with good health & long life in public service



Request you to plant few saplings to celebrate your birthday in a remarkable way to influence your followers to lead the life by an example.#GIC???? pic.twitter.com/V4IbfMLQMJ