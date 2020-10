హైద‌రాబాద్‌: మూసీ వ‌ర‌ద‌లో ఓ హైద‌రాబాదీ కొట్టుకుపోయాడు. ఫల్‌నుమాలోని బార్కాస్ వ‌ద్ద ఓ వ్య‌క్తి భారీ వ‌ర‌ద నీటిలో కొట్టుకుపోతున్న వీడియో ఒక‌టి వెలుగులోకి వ‌చ్చింది. నిన్న ఈ సంఘ‌ట‌న జ‌రిగిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. చాలా శ‌క్తివంతంగా ప్ర‌వ‌హిస్తున్న నీటిలో ఆ వ్య‌క్తి ఒంట‌రిగా కొట్టుకుపోయాడు. ఓ గ‌ల్లీలో షాపులు, ఇండ్ల మ‌ధ్య నీరు ఉదృతంగా ప్ర‌వ‌హించింది. అయితే స‌దురు వ్య‌క్తి ప్ర‌వాహం నుంచి త‌ప్పించుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. కానీ అత‌ను ఆ నీటిలోనే ముందుకు వెళ్లిపోయాడు. స‌మీపంలో ఇద్ద‌రు వ్య‌క్తులు ఉన్నా.. నీటి ధాటికి అత‌న్ని కాపాడ‌లేక‌పోయారు. అత‌న్ని ర‌క్షించేందుకు ఓ టైర్ ట్యూబ్‌ను నీటిలో వేసినా.. అది అత‌న్ని చేర‌లేదు. తెగ జోరుగా వెళ్లున్న ప్ర‌వాహంలో ఆ వ్య‌క్తి శ‌ర‌వేగంగా కొట్టుకువెళ్లాడు. గ‌త 24 గంట‌ల్లో హైద‌రాబాద్‌లో 20 సెమీట‌ర్ల వ‌ర్షం న‌మోదు అయ్యింది. దీంతో న‌గ‌రం అంతా జ‌ల‌సంద్రంగా మారింది. లోత‌ట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోయాయి. న‌గ‌ర ‌జీవ‌నం స్తంభించింది.

Rescue operations seem inadequate as a man appears to have washed away in fast moving waters in Old city

Details awaited

