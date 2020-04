నాడు కరువు జిల్లా.. నేడు ధాన్యపు రాశుల ఖిల్లా

మహబూబ్‌నగర్‌ : ఒకప్పుడు కరువు జిల్లాగా ఉన్న పాలమూరు ఇప్పుడు ఇతర రాష్ర్టాల ఆకలి తీరుస్తోంది. జాతీయ స్థాయిలో ఈ అంశానికి ప్రాధాన్యం ఏర్పడుతోంది. మహబూబ్‌నగర్‌ నుంచి కేరళకు రెండు వ్యాగన్ల ద్వారా బియ్యం రవాణా చేసిన తరుణంలో కేంద్ర మంత్రి పీయూష్‌ గోయెల్‌ ట్వీట్‌ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. తగినంత నిల్వలు ఉన్న తెలంగాణలోని మహబూబ్‌నగర్‌ నుంచి కేరళలోని పయ్యనూర్‌, వెస్ట్‌ హిల్స్‌కు బియ్యం సరఫరా చేస్తున్న అంశాన్ని రైల్వే మంత్రి పీయూష్‌ గోయెల్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. కరోనా మహమ్మారి ఇబ్బంది పెడుతున్న తరుణంలో సామాజిక దూరం పాటిస్తూ, చాలా పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో రవాణా చేస్తున్నారంటూ కేంద్ర మంత్రి చేసిన ట్వీట్‌కు మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు.



పీయూష్‌ గోయల్‌ ట్వీట్‌కు రీట్వీట్‌ చేస్తూ.. ఇదే మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా కొన్నేళ్ల కిందట దేశంలోనే అత్యంత వెనకబడిన జిల్లా అని గుర్తు చేశారు. సీఎం కేసీఆర్‌ ప్రణాళికతో ఒక్క మహబూబ్‌ నగర్‌ మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్రం మొత్తం ఇలాంటి ప్రగతి సాధ్యమైందన్నారు. తెలంగాణ ఇప్పుడు చాలా రాష్ట్రాలకు ధాన్యాగారంగా మారిందని కేటీఆర్‌ రీట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

కేరళకు రెండు ర్యాక్స్‌ వెళ్లాయి..



గత యాసంగికి చెందిన సుమారు లక్ష మెట్రిక్‌ టన్నుల ధాన్యాన్ని బియ్యంగా మార్చి కౌకుంట్ల, సీడబ్ల్యూసీ గోదాముల్లో నిల్వ ఉంచారు. కేరళ ప్రజలు ఉప్పుడు బియ్యం వినియోగించే నేపథ్యంలో అధికారులు ఉప్పుడు బియ్యం నిల్వ ఉంచారు. ప్రస్తుతం రెండు గూడ్స్‌ వ్యాగన్లలో 60 వేల మెట్రిక్‌ టన్నుల ఉప్పుడు బియ్యాన్ని కేరళకు తరలించారు. భవిష్యత్తులో పాలమూరు నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఇతర రాష్ట్రాలకు బియ్యం తరలించేందుకు అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

This is the same Mahbubnagar which was one of the most backward districts in the country a few years ago



Proud that #Telangana CM KCR Garu has scripted a fabulous turnaround ???? for not just Mahbubnagar but entire state



Telangana has now become granary for many states https://t.co/ybnuoPxDD9