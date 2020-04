హైదరాబాద్‌: కరోనా వైరస్‌ సంక్షోభం, లాక్‌డౌన్‌ వంటి నిర్బంధ చర్యల వల్ల ప్రజల మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. సాధారణ ప్రజల మానసిక సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఈ సమయంలో సహాయం అందించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోవిడ్‌-19 వల్ల కలిగే మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారానికి ఆన్‌లైన్‌ కౌన్సిలింగ్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది.



కౌన్సిలింగ్‌ అవసరమైన వారికి 108 హెల్ప్‌లైన్‌ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. 108 కాల్‌సెంటర్‌లో శిక్షణ పొందిన కౌన్సిలర్లు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటారు. మానసిక సమస్యలు(కుంగుబాటు, ఒత్తిడి, ఆందోళన) ఉన్నవారు 108 టోల్‌ఫ్రీ నెంబరును సంప్రదించి తగు సహాయం పొందగలరని ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ పేర్కొంది.



#Telangana Commissionerate of Health & Family Welfare launched helpline 108 to address Mental Health & Psychosocial issues during #Lockdown



Citizens’ emotional well-being is one of our top priorities. 108 Helpline will be working 24/7 #TelanganaFightsCorona #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/dptE6PRTtx