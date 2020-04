వలస కూలీల క్యాంపులను సందర్శించిన మంత్రి కేటీఆర్‌

హైదరాబాద్‌: గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలో వలస కూలీల కోసం ఏర్పాటు చేసిన శిబిరాలను మంత్రి కేటీఆర్‌ సందర్శించారు. గచ్చిబౌలిలోని ఓ కన్‌స్ట్రక్షన్‌ కంపెనీ సైట్‌లో పనిచేసేందుకు వచ్చిన సుమారు 400 మంది కూలీల క్యాంపును మంత్రి తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వలస కూలీల యోగక్షేమాలు, ఆహారం, రేషన్‌ సరకుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. అందరూ లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలు పాటించాలని, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని మంత్రి సూచించారు.



మరో రెండు వారాల పాటు ఎవరూ బయటకు వెళ్లకుండా ఏర్పాటు చేసిన వసతిలోనే ఉండాలని కోరారు. ప్రస్తుతం తమకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని కూలీలు..కేటీఆర్‌కు తెలిపారు. కూలీలకు అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని నిర్మాణ కంపెనీ ప్రతినిధులు, అధికారులకు మంత్రి సూచించారు.

