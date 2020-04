హైదరాబాద్‌ : కరోనా వైరస్‌ను తరిమికొట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అహర్నిశలు కృషి చేస్తోంది. ఈ సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పలువురు ప్రముఖులు అండగా నిలుస్తున్నారు. సీఎం సహాయ నిధికి బ్యాడ్మింటన్‌ కోచ్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌ రూ. 10 లక్షలు సాయం చేశారు. మంత్రి కేటీఆర్‌ను కలిసి గోపీచంద్‌ చెక్కును అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా గోపీచంద్‌కు కేటీఆర్‌ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆయిల్‌ ఫెడ్‌ సంస్థ కూడా సీఎం సహాయనిధికి సాయం చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆయిల్‌ ఫెడ్‌ చైర్మన్‌ కంచర్ల రామకృష్ణారెడ్డి రూ. 50 లక్షల చెక్కును కేటీఆర్‌కు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కంచర్ల రామకృష్ణారెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.



Thank you Pullela Gopichand for your generous gesture of donating Rs 10 lakhs to CM Relief Fund. Much appreciated ???????? pic.twitter.com/bI5Lt0Gs1W