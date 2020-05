డ్రై డే.. పది వారాల పాటు కొనసాగించండి : కేటీఆర్‌

హైదరాబాద్‌ : తెలంగాణలో సరికొత్త కార్యక్రమానికి మంత్రి కేటీఆర్‌ శ్రీకారం చుట్టిన విషయం విదితమే. ప్రతి ఆదివారం డ్రై డే పాటించి.. ప్రతి పట్టణం, ప్రతి గ్రామంతో పాటు ఇళ్లను పరిశుభ్రం చేసుకోవాలని కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు. సీజనల్‌ వ్యాధుల నివారణ చర్యల్లో భాగంగా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ప్రజలు తమ ఇండ్లను, పరిసరాలను శుభ్రపరుచుకోవాలని కేటీఆర్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి మే 10వ తేదీన(ఆదివారం) శ్రీకారం చుట్టారు.



ప్రగతి భవన్‌లో డ్రై డే కార్యక్రమంలో మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆదివారం పాల్గొన్నారు. గార్డెన్‌లో పూల కుండీలతో పాటు పాత్రల్లో నిండిన నీటిని మంత్రి శుభ్రపరిచారు. డ్రై డే కార్యక్రమం పది వారాల పాటు కొనసాగించాలని ప్రజలను కేటీఆర్‌ కోరారు. సీజనల్‌ వ్యాధులను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాల్లో ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా కలిసి రావాలని కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు.

MA&UD Minister @KTRTRS participated in #10MinsAt10AM program at Pragathi Bhavan. This weekly initiative is aimed at reducing mosquito breeding to prevent spread of seasonal diseases. pic.twitter.com/jNNtCxfwMk