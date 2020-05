మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని పరిశీలించిన మంత్రి కేటీఆర్‌

హైదరాబాద్‌: నెక్లెస్‌ రోడ్డులోని మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని మున్సిపల్‌ శాఖ మంత్రి కె.తారకరామారావు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రంలోని నీటిని కేటీఆర్‌ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. శుద్ధి కేంద్రానికి సంబంధించిన పలు విషయాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కేటీఆర్‌ వెంట మేయర్‌ బొంతు రామ్మోహన్‌, మున్సిపల్‌ శాఖ ప్రిన్సిపల్‌ సెక్రటరీ అర్వింద్‌ కుమార్, ఉన్నతాధికారులు ఉన్నారు.



MA&UD Minister @KTRTRS inspected the sewage treatment plant at Necklace Road along with Mayor @bonthurammohan Prl Secretary @arvindkumar_ias and other Sr Officials pic.twitter.com/2nPtfpdJCi