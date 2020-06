మీరాచోప్రాకు సత్వర న్యాయం చేస్తాం... కేటీఆర్‌

హైదరాబాద్‌: సోషల్‌ మీడియాలో తనకు ఎదురవుతున్న వేధింపుల సమస్యపై ట్విట్టర్‌ పోస్ట్‌లో కేటీఆర్‌కు ఫిర్యాదు చేసింది నటి మీరా చోప్రా. గత కొద్ది రోజులుగా జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ అభిమానులు తనపై బూతు కామెంట్లు, ట్వీట్లు చేస్తున్నారని, అసభ్యకరంగా తనపై పోస్టులు చేస్తున్నారని ఫిర్యాదు చేసింది మీరా చోప్రా. ఈ విషయమై హైదరాబాద్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు ట్విట్టర్‌ వేధికగా మంత్రి కేటీఆర్‌ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళింది మీరా చోప్రా. తన ట్వీట్‌లో రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ కల్పిస్తారని నమ్ముతున్నానని మీరా చోప్రా పేర్కొంది. ఈ ట్వీట్‌పై మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు. భాద్యులపై సత్వరమే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డీజీపీ, నగర కమీషనర్‌లను ఆదేవించినట్లు కేటీఆర్‌ తన ట్వీట్‌ ద్వారా వెళ్ళడించారు. ఎంతో త్వరగా సమస్యపై స్పందించినందుకు మంత్రి కేటీఆర్‌కు నటి మీరా చోప్రా ధన్యవాదాలు తెలిసింది.



Ma’m, I have requested @TelanganaDGP and @CPHydCity to take stern action as per law based on your complaint https://t.co/mbKzVAe5fB