సీజనల్‌ వ్యాధుల నివారణ కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన

హైదరాబాద్‌: రాష్ట్రంలో ప్రతి ఆదివారం పది గంటలకు- పది నిమిషాలు పేరిట ప్రత్యేక సీజనల్‌ వ్యాధుల నివారణ కార్యక్రమాన్ని మంత్రి కేటీఆర్‌ ఇవాళ ప్రారంభించారు. ఆదివారం ఉదయం మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు తమ ఇళ్లలో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నీరు నిల్వలేకుండా, చెత్తను ఏరి ఇంటి పరిసరాలు శుభ్రం చేశారు. దోమల వల్ల వ్యాపించే వ్యాధుల నివారణలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచేందుకు పురపాలక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు.



MA&UD Minister @KTRTRS participated in #10minsAt10am programme at Pragathi Bhavan and drained stagnated water to prevent mosquito spread. Minister earlier gave a call for the program with an aim to encourage cleanliness and hygiene across Urban Local Bodies in the state. pic.twitter.com/sdCa40LIxu — Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) May 10, 2020

In response to the appeal of Hon’ble Minister @KTRTRS garu for ‘Clean drive’ on Sundays, to prevent the spread of seasonal and vector-borne diseases, we conducted sanitation drive along with @MC_GWMC and corporators. pic.twitter.com/7ktUfmWQZQ — Dasyam Vinaya Bhaskkar (@dasyamofficial) May 10, 2020

As our Honble Minister @KTRTRS garu called for a unique programme, I along with my family @bonthu_sridevi & Corporator @mannekavitha4 @ZC_Khairatabad, @AC_sanitation emptied stagnant water around our home. I appeal all of you to do the same to prevent #Dengue & #Chickengunya. pic.twitter.com/SP0wkPkSdV — Dr BonthuRammohan,Mayor (@bonthurammohan) May 10, 2020

Sulthanabad Muncipality conducting 10 @ 10 programme this Sunday by emptying all stagnant water points and starting our fight against dengue and malaria @KTRTRS @arvindkumar_ias https://t.co/lN5vXYVpiE — Collector Peddapalli (@Collector_PDPL) May 10, 2020

As per minister @KTRTRS call



Starting 10th May@10 am

For 10 minutes ...



Taking up cleaning & drying of all possible sources of stagnant water at home/ nearby ..



Let’s all of us do our bit for mosquitoes containment -for next 10 weeks in @GHMCOnline & elsewhere in #Telangana https://t.co/Y7WFNK73F4 pic.twitter.com/CSPSMG3h3w — Arvind Kumar (@arvindkumar_ias) May 10, 2020