హైద‌రాబాద్ : మ‌ంత్రి కేటీఆర్ పుట్టిన‌రోజు నేడు. ఈ సంద‌ర్భాన్ని పుర‌స్క‌రించుకుని కేటీఆర్‌కు ఆయ‌న‌ సోద‌రి క‌ల్వ‌కుంట్ల క‌విత జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా ఆమె స్పందిస్తూ... తోబుట్టువుల‌ను, ఇరుగుపొరుగువారిని మ‌నం ఎంచుకోలేం అంటుంటారు. నీ ముద్దుల చెల్లెల్ని అయినందుకు నువ్వెంత అదృష్ట‌వంతుడివో న‌మ్మ‌లేక‌పోతున్నా. అదేవిధంగా నీలాంటి రాక్ స్టార్ బ్ర‌ద‌ర్‌గా ఉండ‌టం ఎంతో గొప్ప విష‌య‌మ‌న్నారు. పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్ష‌లు అన్న‌య్యా అంటూ ఇరువురు క‌లిసి ఉన్న చిన్న‌నాటి ఫోటోను క‌విత‌ షేర్ చేశారు.



As the saying goes, We can neither choose our siblings nor neighbours. I cannot believe how lucky you are to have me as your baby sister ????! But Since it’s your birthday. I’ll be very nice & acknowledge how great it is to have a rock star brother like you !

Happy birthday Annayya pic.twitter.com/3QT8Dnriye