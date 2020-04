సీఎం సహాయ నిధికి విరాళాల వెల్లువ

హైదరాబాద్‌: కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తిని నిరోధించడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలను పలువురు ప్రముఖులు అభినందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలకు తమ వంతు సాయంగా పెద్ద ఎత్తున విరాళాలు ప్రకటిస్తున్నారు. తాజాగా యూనిక్ ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ రూ.25 లక్షల విరాళం ఇచ్చింది. ఆ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రామడుగు రామ్‌దేవ్‌ రావు రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు నేతృత్వంలో.. రాష్ట్ర ఐటీ, పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌కు సంబంధిత చెక్కును సోమవారం ప్రగతి భవన్‌లో అందించారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్‌ రామడుగు రామ్‌దేవ్‌ రావుని అభినందించారు. ఇవాళ చాలా మంది ప్రముఖులు ప్రగతిభవన్‌లో కేటీఆర్‌ను కలిసి విరాళాలకు సంబంధించిన చెక్కులు అందజేశారు.





Wholehearted thanks to K Raheja Corp for donating Rs One Crore to the CM Relief Fund and supporting the state in its combat against #Coronavirus pic.twitter.com/Wt3Kl0xuAI — KTR (@KTRTRS) April 6, 2020

Many thanks to Telangana Spinning & Textile Mills Association for donating Rs 50 Lakh to the CM Relief Fund pic.twitter.com/TaYx21MA5c — KTR (@KTRTRS) April 6, 2020