హైదరాబాద్‌ : స్వంత వైద్యం చాలా ప్రమాదకరమని టీఆర్‌ఎస్‌ ఎంపీ సంతోష్‌ కుమార్‌ అన్నారు. సొంత చికిత్స విధానంపై ఎంపీ ట్విట్టర్‌ ద్వారా స్పందిస్తూ.. కోవిడ్‌-19 లక్షణాలకు సొంత వైద్యం చాలా ప్రమాదకరమన్నారు. జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలన్నారు. స్వంత వైద్య విధానానికి అందరూ దూరంగా ఉండాల్సిందిగా పేర్కొన్నారు. కరోనా లక్షణాలు ఉంటే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్లకు కాల్‌ చేసి సమాచారం పొందవచ్చన్నారు. కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి నివారణకు ప్రజలందరూ సామాజిక దూరం ఎంపీ సూచించారు.



It’s equally dangerous to self medicate to any symptoms of #COVID2019 .



Please avoid any such thing,

Instead call #HelplineNumbers provided by the government????.https://t.co/wJ1ZBM3a9v#StayHome & #StaySafe#MaintainSocialDistance. pic.twitter.com/cfmx7u1agK