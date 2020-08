నేతన్నకు చేయూత పథకం కొనసాగిస్తాం : కేటీఆర్‌

హైదరాబాద్‌ : జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా చేనేత కార్మికులకు రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా చేనేత కార్మికులకు మంత్రి కేటీఆర్‌ అవార్డులు అందజేశారు. 13 జిల్లాల్లో కలెక్టర్ల సమక్షంలో అవార్డుల ప్రదానం జరిగింది. వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు, చేనేత కార్మికులతో కేటీఆర్‌ మాట్లాడారు.



ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్‌ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో 40 వేల మంది చేనేత రంగంపై ఉపాధి పొందుతున్నారని తెలిపారు. గత మూడేళ్లుగా పెద్ద మొత్తంగా చేనేతకు బడ్జెట్‌ కేటాయిస్తున్నామని చెప్పారు. చేనేత రంగంలోని ప్రతీ ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు రూపొందించి అమలు చేస్తున్నామన్నారు. ఇతర రాష్ర్టాలు కూడా మన పథకాలను ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాయని మంత్రి గుర్తు చేశారు. నేతన్నలకు కొండా లక్ష్మణ్‌ బాపూజీ పేరిట అవార్డులు కూడా ఇస్తున్నామని తెలిపారు. నేతన్నకు చేయూత పథకాన్ని కొనసాగిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కరోనా కారణంగా నాలుగు నెలలు ముందుగానే రూ. 96.43 కోట్లు అందించామని పేర్కొన్నారు.

చేనేత మిత్ర ద్వారా నూలు, రసాయనాలపై 50 శాతం రాయితీని అందిస్తున్నామని చెప్పారు. 20,554 మంది నేతన్నలు చేనేత మిత్రలో పేరు నమోదు చేసుకున్నారని తెలిపారు. రాయితీల చెల్లింపుల్లో జాప్యం లేకుండా చేస్తామన్నారు. 2017, మార్చి 31 వరకు ఉన్న నేతన్నల రుణాలను రద్దు చేశామని మంత్రి గుర్తు చేశారు. ఎనిమిది బ్లాక్‌ లెవల్‌ క్లస్టర్లు అమలు చేస్తున్నాం. కొత్త బ్లాక్‌ లెవల్‌ క్లస్టర్ల కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపామని తెలిపారు. ప్రతి సోమవారాన్ని చేనేత సోమవారంగా పాటిస్తున్నాం. చేనేత సోమవారాన్ని పాటిస్తున్న అధికారులు, నాయకులకు మంత్రి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. నేతన్నల కోసం ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌తో ఒప్పందం చేసుకున్నాం. రసాయనాల వినియోగం తగ్గింపుపై ఇండియన్‌ ఇన్సిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ కెమికల్‌ టెక్నాలజీతో ఒప్పందం చేసుకున్నాం. మహిళా చేనేత కార్మికులకు చేయూతనందించడానికి యునైటెడ్‌ నేషన్స్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రోగ్రాంతో కీలక ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.

జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్‌.. చేనేత లోగో పోటీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ పోటీలో నెగ్గిన వారికి చేనేత, టెక్స్‌టైల్స్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ నుంచి అవార్డు ప్రదానం చేస్తామన్నారు. ఈ పోటీలో పాల్గొనదలిచిన వారు http://handloomday.com వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి.

IT & Industries Minister @KTRTRS virtually interacted with the weavers and also presented the Konda Laxman Bapuji Awards 2020 to them at #NationalHandloomDay Virtual Celebrations at Pragathi Bhavan. pic.twitter.com/vWDnw0B3LD