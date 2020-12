మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్ : జిల్లా కేంద్రంలోని న్యూ టౌన్‌లో కొన‌సాగుతున్న రోడ్డు విస్త‌ర‌ణ ప‌నుల‌ను మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గురువారం ప‌రిశీలించారు. రోడ్డు విస్త‌ర‌ణ ప‌నుల‌ను వేగ‌వంతం చేయాల‌ని అధికారుల‌ను మంత్రి ఆదేశించారు. ఈ ప‌నులు పూర్త‌యితే జిల్లా కేంద్రంలో ట్రాఫిక్‌కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండ‌వు అని శ్రీనివాస్ గౌడ్ స్ప‌ష్టం చేశారు.



పెన్ష‌న‌ర్స్ అసోసియేష‌న్ 2021 క్యాలెండ‌ర్ ఆవిష్క‌ర‌ణ‌

ప్రపంచ పెన్షనర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా పెన్షనర్స్ సెంట్రల్ అసోసియేషన్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రంలోని టీఎన్జీవో భవన్ లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ 2021 వ సంవత్సరం క్యాలెండర్ ను మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆవిష్కరించారు.

