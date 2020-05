నేతన్నకు ఆర్థిక వెసులుబాటు.. అందుబాటులోకి రూ. 93 కోట్లు

హైదరాబాద్‌ : టీఎస్‌ఐఐసీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌.. హ్యాండ్లూమ్స్‌, టెక్స్‌టైల్స్‌ శాఖకు సంబంధించిన వివిధ కార్యక్రమాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షా సమావేశానికి ప్రిన్సిపల్‌ సెక్రటరీ జయేశ్‌ రంజన్‌, టీఎస్‌ఐఐసీ చైర్మన్‌ గ్యాదరి బాలమల్లు, హ్యాండ్లూమ్‌, టెక్స్‌టైల్స్‌ డైరెక్టర్‌ శైలజా రామయ్యర్‌ హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్‌ మాట్లాడుతూ.. కష్టకాలంలో నేతన్నకు ప్రభుత్వం చేయూత అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. తక్షణమే నేతన్నలకు నగదు అందుబాటులోకి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. నేతన్నకు చేయూత పథకంలో భాగంగా గడువు పూర్తి కాకముందే నగదు సాయం అందించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. సుమారు 26,500 మంది నేతన్నలకు ఆర్థిక వెసులుబాటు కలుగుతుందన్నారు. నేతన్నలకు రూ. 93 కోట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. నేతన్నకు చేయూత పొదుపు పథకంలో చేరిన వారికి లబ్ధి చేకూరనుంది అని కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేతన్నలకు అండగా ఉంటుందని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. బడ్జెట్‌లో భారీగా నిధులు కేటాయించడంతో పాటు వారి ఉత్పత్తులకు డిమాండ్‌ కల్పించే దిశగా చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. ఆపత్కాలంలోనూ నేతన్నలను ఆదుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. త్వరలోనే అన్ని పరిస్థితులు సర్దుకుంటాయని మంత్రి కేటీఆర్‌ అన్నారు.

