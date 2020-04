హైదరాబాద్‌ : కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి నివారణకు కేంద్రం దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ను విధించిన విషయం తెలిసిందే. లాక్‌డౌన్‌ గడువు ఈ నెల 14వ తేదీతో ముగియనుంది. కోవిడ్‌-19 వ్యాధిగ్రస్తులు రోజురోజుకి పెరుగుతుండటంతో లాక్‌డౌన్‌ను పొడిగించే యోచనలో కేంద్రం ఉన్నట్లుగా సమాచారం. దీనిపై హైదరాబాద్‌ ఎంపీ అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీ ట్విట్టర్‌ ద్వారా స్పందించారు. ఎటువంటి ప్రణాళిక లేకుండా విధించిన లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా దేశవ్యాప్త కార్మికులు, వలస కూలీలు తీవ్ర బాధలు ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. కేంద్రం ఒకవేళ లాక్‌డౌన్‌ను పొడిగించదలచుకుంటే మొదట ఈ చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రతీ కార్మికుడికి రూ. 5 వేలు, అన్నార్థులకు సరిపడా ఆహార పదార్థాలు, వలస కూలీలకు, నిరుపేదలను ఆదుకునేందుకు రాష్ర్టాలకు తగినన్ని నిధులు ఇవ్వాలని అసదుద్దీన్‌ పేర్కొన్నారు.



. @PMOIndia Unplanned lockdown has caused needless pain to India’s workers & migrants. If you’re extending this lockdown then ensure:

????????Every worker gets ₹5k

????????Excess food stock is released to feed hungry

????????States get more cash



Focus on saving lives, the economy is secondary https://t.co/IYH5BB41oP