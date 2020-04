మహబూబ్‌నగర్‌ : ఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్‌ ప్రాంతంలో గల మర్కజ్‌ భవనంలో ఈ నెల 1వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ వరకు మత ప్రార్థనలు జరిగాయి. ఈ ప్రార్థనల్లో సుమారు 1500 నుంచి 1700 మంది వరకు పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రార్థనలకు హాజరైన పలువురికి ఇప్పటికే కరోనా పాజిటివ్‌గా తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో మహబూబ్‌నగర్‌ నుంచి ఈ ప్రార్థనలకు హాజరైన వారిని అధికారులు గుర్తించారు. 17 మందిని గుర్తించిన అధికారులు వీరందరిని వైద్య చికిత్సల నిమిత్తం తక్షణమే మహబూబ్‌నగర్‌ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు తరలించారు. వీరందరిని క్వారంటైన్‌లో ఉంచి పర్యవేక్షించనున్నట్లుగా మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ తెలిపారు.



Identified 17 people from Mahabubnagar who attended a religious congregation at Markaz in Nizamuddin area of New Delhi & immediately shifted them to quarantine facility setup at Mahabubnagar Govt Medical College. pic.twitter.com/Me3Xbo6Fzq