కరోనా అన్‌లాక్‌ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా నడుస్తున్న హైదరాబాద్‌లోని ఓ నైట్‌క్లబ్‌ను పోలీసులు సీజ్‌ చేశారు. కొవిడ్‌-19 మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించి పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులు నైట్‌క్లబ్‌కు రావడంపై ఓ వ్యక్తి ట్విట్టర్‌లో వీడియో పోస్ట్‌ చేయడంతో వైరల్‌ అయింది. దాంతో హైదరాబాద్ పోలీసులు చర్యలు తీసుకుని సీలు వేశారు.



కరోనా మార్గదర్శకాలను తోసిరాజని నైట్‌క్లబ్‌ నడుస్తుండటంతో హరీశ్‌కుమార్‌ అనే వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చిన పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులను వీడియో తీసి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. దాంతో వైరల్‌గా మారిన వీడియోను చూసిన హైదరాబాద్‌ పోలీసులు గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలోని రిజైన్‌ స్కైబార్‌ నైట్‌క్లబ్‌పై తెలంగాణ ఎక్సైజ్‌ సిబ్బందితో కలిసి దాడులు జరిపారు. తనిఖీల సమయంలో కూడా పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులు క్లబ్‌లో ఉండటంతో పోలీసులు కూడా విస్తుపోయారు. క్లబ్‌లో జరిపిన సంగీత కార్యక్రమానికి వచ్చిన కస్టమర్లు, సిబ్బంది ముఖాలకు మాస్కులు ధరించకపోవడం, నిర్ణీత దూరం పాటించకపోవడం వంటి మార్గదర్శకాలను పాటించలేదని తేలింది. బౌర్‌ కౌంటర్‌ దగ్గర పెద్ద సంఖ్యలో కస్టమర్లు గుమిగూడి ఉండటం, వెయిటర్లు, ఇతర సిబ్బంది, కస్టమర్లు ముఖాలకు మాస్కులు ధరించలేదని, నిర్ణీత దూరం పాటించలేదని తేలిందని, కస్టమర్లను నియంత్రించేందుకు క్లబ్‌ యాజమాన్యం ఎలాంటి నిర్వహణ ప్రయత్నాలు చేసినట్లుగా కనిపించలేదని, అందువల్ల కొవిడ్‌-19 మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించిన కారణంగా నైట్‌క్లబ్‌ను సీజ్‌ చేసినట్లు రాష్ట్ర ఎక్సైజ్‌ విభాగం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. నైట్‌క్లబ్‌కు సీలు వేసిన ఎక్సైజ్‌ అధికారులు దాని బార్ లైసెన్స్ రద్దు చేశారు. సరైన డాక్యుమెంట్లు లేకపోవడంతోపాటు అధికారుల ముందస్తు అనుమతి లేకుండా మద్యం సేవించడానికి ప్రజలను నియమించినందుకు బార్‌పై కూడా చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం.

This was the scene yesterday in a Pub in Hyderabad..

How can we expect to control COVID with this attitude ..



Miss @musharraf_ias Saab’s presence in town to act on this..@Nabinder_TOI @umasudhir @CoreenaSuares2 @HiHyderabad @ZC_Khairatabad @Director_EVDM @RishikaSadam pic.twitter.com/ZxL9IKg0Ku