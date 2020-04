అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నఎంపీ సంతోష్‌ ట్వీట్‌

లాక్ డౌన్ పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించే వారికి సోషల్‌ మీడియా ద్వారా రాజ్యసభ ఎంపీ సంతోష్‌కుమార్‌ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వీడియోలు, ఫోటోలు, సందేశాలు ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసి అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నారు. లాక్ డౌన్ నిబంధన ఉన్నప్పటికీ కూడా తన తల్లి మాటను లెక్కచేయకుండా తనకు రోగనిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉందని చెప్పి నిర్లక్ష్యంతో బయటకు వెళ్లిన వ్యక్తి కరోనా వైరస్‌ను ఇంట్లో ఉన్న తన తల్లకి ఎలా అంటిస్తాడు. ఆమె వైరస్‌ బారిన పడి ఎలా చనిపోతుంది అన్నది వీడియో సారంశం. సంతోష్‌ ట్వీట్‌ చేసిన సందేశాత్మక వీడియో అందరినీ ఆలోచింప చేస్తున్నది.

No matter how strong you feel your immunity system is.. Someone of your acquaintance’s is not capable of fighting the deadly #COVID2019.

If you step out, you are not only risking your life but making someone’s miserable.

Stay put India ????. #StayHome #StaySafe#LockdownTelangana pic.twitter.com/R80dcPnxci