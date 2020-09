హైద‌రాబాద్ : న‌గ‌రాన్ని మ‌రోసారి వ‌ర్షం ముంచెత్తనున్న‌దా? అంటే అవున‌నే సంకేతాలు వెలువ‌డుతున్నాయి. రాగ‌ల కొద్ది గంట‌ల్లో న‌గ‌రంలో భారీ వ‌ర్షం కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని వాతావ‌ర‌ణ శాఖ అధికారులు సూచ‌న చేశారు. ఈ క్ర‌మంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికార యంత్రాంగం అప్ర‌మ‌త్త‌మైంది. జీహెచ్ఎంసీలోని ప‌లు ప్రాంతాల్లో భారీ వ‌ర్షం కురిసే అవ‌కాశం ఉన్నందున న‌గ‌ర ప్ర‌జ‌లంద‌రూ అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని అధికారులు సూచించారు. న‌గ‌ర వాసులంద‌రూ ఇండ్ల‌కే ప‌రిమితం కావాల‌ని హెచ్చ‌రించారు. ఎమ‌ర్జెన్సీ అయితే 100కు, 040-21111111 నంబ‌ర్‌కు, డీఆర్ఎఫ్ బృందాల కోసం 040-295555500 నంబ‌ర్‌కు కాల్ చేయాల‌ని సూచించారు. శ‌నివారం మ‌ధ్యాహ్నం హైద‌రాబాద్‌లో ఓ అర గంట పాటు కుండ‌పోత వ‌ర్షం కురిసిన విష‌యం తెలిసిందే.



Most parts of GHMC area are likely to witness Heavy rainfall for the next few hours. Citizens are advised to stay indoors unless unavoidable.

Dial 100 for Emergencies, 040-21111111 for any other assistance.

For assistance from DRF Team dial 040-295555500. @KTRTRS @arvindkumar_ias pic.twitter.com/RE8eNLCido