శ్రీశైలానికి భారీ వరద.. 10 క్రస్టుగేట్లు ఎత్తివేత

నాగర్‌కర్నూల్ : శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద పోటెత్తుతోంది. ఇప్పటికే ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో నిండటం.. ఎగువ నుంచి ఇన్‌ఫ్లో అంతకంతకు పెరుగుతుండటంతో క్రస్టుగేట్లను ఎత్తి ప్రవాహాన్ని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఎగువ ఇందిరా ప్రియదర్శిని జూరాల, సుంకేశుల, హంద్రీ నుంచి శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు దాదాపు 4 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో వస్తోంది. దీంతో అధికారులు ప్రాజెక్టు 10 గేట్లను 15 అడుగుల మేర ఎత్తి 3.60 లక్షల క్యూసెక్కులను దిగువ నాగార్జున సాగర్‌కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 885 అడుగులు (215.8 టీఎంసీలు) కాగా ప్రస్తుతం 884.7 అడుగులు 213.7 టీఎంసీలుగా ఉంది.

అటు కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆల్మట్టి నుంచి దిగువకు నీటిని విడుదల చేసే అవకాశముండటం, బీమాతోపాటు పలు కృష్ణా ఉపనదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో రేపటివరకు శ్రీశైలానికి సుమారు 10 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో వచ్చే అవకాశముందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందుకు అనుగుణంగా లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఇంజినీరింగ్‌ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు.



లోక‌ల్ టు గ్లోబ‌ల్‌.. వార్త ఏదైనా.. అన్నీ ఒకే యాప్‌లో. న‌మ‌స్తే తెలంగాణ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

#WATCH Andhra Pradesh: 10 crest gates of the Srisailam Reservoir in Kurnool opened by 10 feet each today. pic.twitter.com/8UFAqutT1f