హైద‌రాబాద్ : గ‌ణేష్ నిమ‌జ్జ‌నానికి స‌హ‌క‌రించిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలుపుతున్న‌ట్లు న‌గ‌ర పోలీసు క‌మిష‌న‌ర్ అంజ‌నీ కుమార్ పేర్కొన్నారు. గ‌ణేష్ నిమ‌జ్జ‌నం శాంతియుతంగా నిర్వ‌హించేందుకు మండ‌పాల నిర్వాహ‌కులు, సిటీ పోలీసులు ఎంతో క‌ష్ట‌ప‌డ్డారు అని ప్ర‌శంసించారు. సామ‌ర‌స్యంగా వేడుక‌లు జ‌రుపుకోవ‌డం ఎంతో సంతోషించ‌ద‌గ్గ విష‌య‌మ‌ని సీపీ అన్నారు. ప్ర‌పంచానికి హైద‌రాబాద్ ఆద‌ర్శంగా నిలిచింద‌న్నారు సీపీ.



Hearty congratulations to all Ganesh Devotees and Each and every member of city police for peacefully conducting the Ganesh immersion. We feel proud of our association with the citizens at these defining moments. This is Hyderabad the Best City on Earth pic.twitter.com/kcppwZVhem