హైదరాబాద్‌ : రాష్ట్ర ఐటీ, మున్సిపల్‌ శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారకరామరావుకు టీఆర్‌ఎస్‌ శ్రేణులు, అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. మంత్రి కేటీఆర్‌కు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్‌రావు ట్విట్టర్‌ వేదికగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కేటీఆర్‌ ఆయురారోగ్యాలతో, సుంపన్నంగా జీవించాలని కోరుకుంటున్నట్టు హరీష్‌రావు ట్వీట్‌ చేశారు.



మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ కూడా ట్విట్టర్‌ ద్వారా కేటీఆర్‌కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కేటీఆర్‌ దూరదృష్టి తెలంగాణ ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగేందుకు సహాయపడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆయురారోగ్యాలతో, మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్లు శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Birthday greetings to Hon’ble Minister Sri @KTRTRS Garu. His visionary leadership has helped Telangana in scaling new heights. I pray to god that he bestows you with lots of good health & success. #HappyBirthdayKTR #HappyBirthdayRamanna