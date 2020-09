హైద‌రాబాద్ : ‌తెలుగు చ‌ల‌న చిత్ర ప‌రిశ్ర‌మ గొప్ప గాయ‌కుడిని కోల్పోయింద‌ని మంత్రి హ‌రీష్‌రావు, టీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ క‌విత ట్వీట్ చేశారు. బాలు అసాధార‌ణ క‌ళాకారుడు అని క‌విత పేర్కొన్నారు. బాలు మ‌ర‌ణం తీర‌ని లోటు అని చెప్పారు. ఆయ‌న ఆత్మ‌కు శాంతి చేకూరాల‌ని ప్రార్థించారు. బాలు కుటుంబ స‌భ్యుల‌కు క‌విత ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలిపారు.



ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి మరణం దురదృష్టకరం అని హ‌రీష్‌రావు పేర్కొన్నారు. సినీ లోకానికి వారు చేసిన సేవలు వెలకట్టలేనివి. అనేక భాషలలో పాటలుపాడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న బాలు లేని లోటు ఎన్నటికి పూడ్చలేనిది అని హ‌రీష్‌రావు తెలిపారు.



Extremely saddened to hear about the untimely demise of Sri SP Balasubramaniam. An artist par excellence. May his soul rest in peace, it is a huge loss for all of us. My heartfelt condolences to his family and friends. pic.twitter.com/JezZvZA7tc