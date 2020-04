తెలంగాణ సీఎం సహాయనిధికి విరాళాలు

హైదరాబాద్‌: కరోనా మహమ్మారిపై పోరులో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి బాసటగా పలువురు ప్రముఖులు, సంస్థల ప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి విరాళాలను అందించారు. విరాళాలకు సంబంధించిన చెక్కులను ఆదివారం ప్రగతిభవన్‌లో మంత్రి కేటీఆర్‌కు అందజేశారు. నకిరేకల్ నియోజకవర్గం నుంచి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి రూ.25 లక్షల చెక్కును జిల్లా మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి సమక్షంలో మంత్రి కేటీఆర్‌కు ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య అందించారు. రెన్యూ పవర్‌ సంస్థ రూ.50లక్షలు విరాళం ఇవ్వగా హామ్‌టెక్‌ టెక్నాలజీస్‌ సంస్థ రూ.25లక్షల చెక్కులను ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులు కేటీఆర్‌కు అందజేశారు.

Thanks to Hamtek Technologies India Pvt Ltd for donating Rs 25 Lakh to CM Relief Fund pic.twitter.com/XHAXJQnLQY

Heartfelt thanks to ReNew Power for donating Rs 50 Lakh to Telangana CM Relief Fund and supporting our fight against #Coronavirus pic.twitter.com/00yt3tDBJ2