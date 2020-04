రూ.15 లక్షల విలువైన నిత్యావసర సరకులు పంపిణీ చేసిన కరీంనగర్‌ డెయిరీ

కరీంనగర్‌: కరీంనగర్‌లోని ఆటో డ్రైవర్లు, మున్సిపల్ సిబ్బందికి కరీంనగర్‌ డెయిరీ 9 రకాల నిత్యావసర వస్తువులు అందిస్తోందని రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం వైస్‌ ఛైర్మన్‌ వినోద్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. కరీంనగర్‌లో కరోనా కట్టడికి కృషి చేసిన మంత్రి గంగుల కమలాకర్‌ను సీఎం కేసీఆర్‌ అభినందించారని వినోద్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. రూ.15లక్షల విలువైన 9 రకాల నిత్యావసర సరకులను సుమారు ౩వేల మంది ఆటో, మున్సిపల్‌ కార్మికులకు కరీంనగర్‌ డెయిరీ ఇవాళ పంపిణీ చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి గంగుల, కరీంనగర్‌ డెయిరీ ఛైర్మన్‌ రాజేశ్వర్‌ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.



'ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ రంగంలోని కార్మికులను దాతలు ముందుకు వచ్చి ఆదుకోవాలి. ఇండోనేషియా బృందానికి కరోనా పాజిటివ్‌ వచ్చిన విషయాన్ని కేంద్రానికి తెలిపింది తెలంగాణ ప్రభుత్వమే. కరోనాను అరికట్టడంలో దేశం తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుందని' వినోద్‌ కుమార్‌ పేర్కొన్నారు.



