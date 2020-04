హైదరాబాద్‌: కరోనా వైరస్‌ మహమ్మారిపై పోరుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని ప్రయత్నాలూ చేస్తున్నది. సోషల్‌మీడియా వేదికలనూ సమర్థంగా ఉపయోగించుకుంటున్నది. కోవిడ్-19 నివారణకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను పౌరులకు తెలియజేసేందుకు వాట్సాప్ చాట్‌బాట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. చాట్‌బాట్‌ ద్వారా వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకునే వారు కింది లింక్‌ను క్లిక్‌ చేయండి. మీ కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులతో పంచుకోవడానికి ఈ సందేశాన్ని ఫార్వర్డ్ చేయండి.



Telangana Govt. has partnered with @WhatsApp to build a dedicated Chatbot for citizens to receive accurate information on the #Covid19 pandemic. Urge everyone to rely only on verified channels of information. Click the link to start chatting with the bot: https://t.co/bPzEiYYSjI pic.twitter.com/gkwFqjgqBk