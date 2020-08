హైద‌రాబాద్ : శ్రీశైలం అగ్నిప్ర‌మాద ఘ‌ట‌న‌పై గ‌వ‌ర్న‌ర్ త‌మిళిసై సౌంద‌ర్ రాజ‌న్ తీవ్ర‌ దిగ్ర్భాంతి వ్య‌క్తం చేశారు. ఇప్ప‌టికే ప్ర‌మాద‌స్థ‌లిలో స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు కొన‌సాగుతున్నాయ‌ని గ‌వ‌ర్న‌ర్ తెలిపారు. బాధితులు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని గ‌వ‌ర్న‌ర్ ఆకాంక్షించారు.



గురువారం రాత్రి విద్యుత్ కేంద్రంలోని ప్యాన‌‌ల్ బోర్డులో ఒక్క‌సారిగా మంట‌లు చెల‌రేగాయి. దీంతో భారీగా పొగ‌లు క‌మ్ముకున్నాయి. విద్యుత్ స‌ర‌ఫ‌రా నిలిపివేయడంతో మంట‌లు ఆరిపోయాయి. ప్ర‌మాద స‌మ‌యంలో విధుల్లో 30 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. దీంతో సొరంగ మార్గం నుంచి 15 మంది బ‌య‌ట‌ప‌డ్డారు. పొగ‌లు క‌మ్మ‌కోవ‌డంతో ప్ర‌మాదంలో 9 మంది సిబ్బంది చిక్క‌కున్నారు. వీరిని బ‌య‌టకు తీసుకురావ‌డానికి పోలీసులు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు. ప్ర‌మాదంలో గాయ‌ప‌డిన ఆరుగురు సిబ్బంది జెన్‌కో ద‌వాఖాన‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిలో డీఈ ప‌వ‌న్ కుమార్, ప్లాంట్ జూనియ‌ర్ అసిస్టెంట్ రామ‌కృష్ణ కూడా ఉన్నారు.

Fire accident in Srisailam power plant causing loss of lives & injuries worries me a lot.Rescue and relief #relief #operations already started will save others.Share the grief of families and pray for speedy recovery of others admitted in Hospitals