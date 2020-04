టీబీ పేషెంట్లపై గవర్నర్‌ తమిళిసై సమీక్ష

హైదరాబాద్‌ : టీబీతో బాధపడే రోగుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై రాష్ట్ర గవర్నర్‌ తమిళిసై సౌందరరాజన్‌ గురువారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర టీబీ జాయింట్‌ డైరెక్టర్‌, డబ్ల్యూహెచ్‌వో రాష్ట్ర కన్సల్టెంట్లు, టీబీ అసోసియేషన్‌ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌, జనరల్‌ సెక్రటరీ, డిస్ట్రిక్ట్‌ ప్రొగ్రాం ఆఫీసర్స్‌తో గవర్నర్‌ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ను నిర్వహించారు. కొత్తగా నమోదైన కేసుల వివరాలు అదేవిధంగా టీబీ రోగులకు మందుల అందుబాటు గురించి గవర్నర్‌ అడిగి తెలుసుకున్నారు. టీబీ నిర్మూలనకు కృషి చేస్తున్న అధికారులను తమిళిసై ఈ సందర్భంగా ప్రశంసించారు. వైద్యరంగమంతా కోవిడ్‌-19పై పోరాడుతుండటంతో టీబీ రోగుల పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందన్నారు. టీబీ, కోవిడ్‌-19 లక్షణాలు దాదాపుగా దగ్గరగా ఉంటున్నాయన్నారు. అన్ని టీబీ కేసులను నోటిఫై చేయాలని అదేవిధంగా టీబీ రోగులకు కావాల్సిన పోషక ఆహారం అందించాలని గవర్నర్‌ పేర్కొన్నారు. అవసరమైతే ఇండియన్‌ రెడ్‌ క్రాస్‌ సొసైటీ సహాయం తీసుకోవాల్సిందిగా సూచించారు. టీబీ రోగుల సహాయార్థం ప్రత్యేక హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్‌ను ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా గవర్నర్‌ అధికారులకు సూచించారు.



The Hon’ble Governor video conference with TB Control Officials TS (State & Districts) at Rajbhavan on 23-04-2020 To ascertain TB services amidst Corona pandemic pic.twitter.com/e440uogxz4