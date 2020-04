వాట్సాప్ ద్వారా గ్యాస్ బుకింగ్

ఇప్పుడు వాట్సాప్ ద్వారా మీరు గ్యాస్ బుక్ చేసుకోవ‌చ్చు. అంతేకాదు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో గ్యాస్ సబ్సిడీ అమౌంట్ గత ఆరు నెలల్లో ఎన్నిసార్లు, ఎంతెంత డిపాజిట్ అయ్యిందో తెలుసుకోవచ్చు, అంతే కాదు మీరు ఎన్ని సిలిండర్లు వాడారు, ఇంకా ఎన్ని వాడొచ్చు అనే వివరాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి HP గ్యాస్ వినియోగదారులు ఇలా వాట్సాప్ ద్వారా సిలిండర్ బుక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. ఆ ప్రక్రియను తెలుసుకుందాం.



వాట్సాప్ ద్వారా సిలిండర్ బుక్ చేసుకునే విధానం :

- HP గ్యాస్ వినియోగదారులు గ్యాస్ బుకింగ్ కోసం వాట్సాప్ నంబర్ 9222201122ను మొబైల్‌లో సేవ్ చేసుకోవాలి.

- ఆ నెంబ‌ర్‌కు వాట్సాప్‌లో HELP అని టైప్ చేసి సెండ్ చెయ్యాలి.

- వెంటనే ఓ మెసేజ్ వస్తుంది. అది ఇలా ఉంటుంది "Please send any of the below keywords to get help. SUBSUDY/QUOTA/LPGID/BOOKగ్యాస్ బుకింగ్ కోసం :

- BOOK అని టైప్ చేసి సెండ్ చెయ్యాలి. కస్టమర్ పేరు, కస్టమర్ నంబర్ వివరాలు మీకు వాట్సాప్ రిప్లై రూపంలో వస్తాయి. అవి కరెక్టే అయితే... Y అని టైప్ చేసి సెండ్ చెయ్యాలి. వెంటనే బుకింగ్ కన్ఫర్మ్ అయినట్లుగా చెబుతూ మెసేజ్ వస్తుంది. అందులో రిఫరల్ నంబర్, డెలివరీ ఆథెంటికేషన్ కోడ్ వస్తాయి. అంతే.

సబ్సిడీ వివరాలు కోసం :

- SUBSIDY అని టైప్ చేసి... సెండ్ చెయ్యాలి. మీ వివరాలు ఇలా కనిపిస్తాయి.

1: Refill subsidy sent on:2020-01-21 to your account 6XXXXX523 Bank: AXIS BANK

కోటా వివరాల కోసం

- QUOTA అని టైప్ చేసి సెండ్ చెయ్యాలి.

- మీకు ఓ మెసేజ్ వస్తుంది. మీరు 4/12 సబ్సిడీ సిలిండర్లు వాడారు అని చెబుతారు. అంటే నాలుగు వాడారు. మరో 8 వాడుకోవచ్చు.

- LPG వినియోగదారులు 17 నంబర్లను తెలుసుకోవడానికి LPGID అని టైప్ చేసి సెండ్ చెయ్యాలి. లేదా www.mylpg.in లో వివరాలు ఇచ్చి... ఐడీ పొందొచ్చు.